Neil Lennon: ”Nu vreau ca Albion Rrahmani să plece!”. Decizie radicală a noului antrenor al Rapidului

Antrenorul nord-irlandez a dezvăluit de ce a semnat cu Rapid și le-a promis fanilor că va face tot posibilul ca alb-vișinii să fie cei mai buni.

”Sunt foarte mândru și fericit. Sunt încântat de această provocare, sper să am succes alături de această echipă. A fost o decizie simplă. Am experiență, dar este o provocare complet nouă pentru mine. Abia aștept să întâlnesc jucătorii, să construiesc echipa și să dau tot ce am mai bun pentru a avea succes cu această echipă.

Am întâlnit jucători români, am jucat împotriva lui CFR Cluj, dar domnul Șucu a fost cel care m-a convins să vin aici. Am văzut terenul de antrenament, stadionul. Sunt foarte impresionat, sunt impresionat de principiile pe care acest club le are, de etica echipei, de felul în care acești băieți vor să facă treabă”, a spus Neil Lennon la conferința de presă.

Tehnicianul nord-irlandez a spus că îl vrea în continuare pe Albion Rrahmani, care este dorit la Rangers.

Lennon a precizat că nu vrea să îl piardă pe atacantul kosovar, dar conducerea clubului va decide dacă îl va transfera.

”Nu vreau ca Rahmani să plece nicăieri, este un jucător foarte bun. Marcatorii sunt jucători foarte importanți într-o echipă. El a avut un sezon fantastic. Este o discuție care sper că va avea loc, dar eu nu am controlul în acest moment”, a adăugat nord-irlandezul.