Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani

Echipele de fotbal FC Rapid București și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare, au anunțat cele două cluburi, luni seara, pe site-urile lor oficiale.

'Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri. Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună!', a spus Bolgado după ce a semnat cu Rapid.

Născut în Brazilia, Bolgado a fost format în academiile cluburilor Cruzeiro și Coimbra, iar în carieră a jucat până acum în țara natală și în Portugalia, trecând pe la echipe precum Alverca, Leixoes și Casa Pia.

În vara anului 2024, s-a transferat la CFR Cluj, pentru care a bifat 52 de meciuri în toate competițiile, marcând 3 goluri și oferind o pasă decisivă.

Rapid s-a despărțit luni de atacantul Omar El Sawy, împrumutat la Universitatea Cluj.

CFR Cluj s-a despărțit luni de cinci jucători, ceilalți patru fiind atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, transferat la Universitatea Cluj, atacantul francez Beni Nkololo, transferat la Panetolikos, mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița, și fundașul moldovean Daniel Dumbravanu, împrumutat la FC Voluntari.

Ads