Declaratia exploziva a omului care a dus Astra in Liga 2: "Daca am lucrat 6 ani aici pot sa lucrez si cu Bin Laden". Ce se va intampla cu echipa

Campioana din 2016, Astra, a retrogradat in Liga 2 , dupa infrangerea in fata formatiei lui Hagi.Seful giurgiuvenilor, Dani Coman, se pregateste sa-si dea demisia de la echipa."Un moment extrem de greu pentru intregul club.Aceasta este consecinta ultimilor ani. Stim cu toti ce s-a intamplat aici, trebuia sa vina si un moment de aceasta.Stim cu totii ca patronul este privat de libertate. Regretele sunt tartive, suntem un moment greu.Eu nu cred ca se va desfiinta.E pacat ca acest club a ajuns in situatia de a retrograda.E greu de spus acum unde merg, dar vreau sa ma linistesc si sa vad ce voi face in continuare.Daca am lucrat 6 ani la Astra , pot sa lucrez si cu Bin Laden, Dumnezeu sa-l ierte. La cum il stiu eu pe domnul Niculae, eu cred ca va merge mai departe cu echipa.La ce s-a intamplat in acest an, mai mult nu puteam face", a spus Dani Coman, presedintele Astrei Giurgiu, la Digisport.Dupa 12 ani in Liga 1, Astra Giurgiu va termina un sezon foarte slab cu o finala de Cupa Romaniei , impotriva Universitatii Craiova.