Previziuni sumbre la Rapid: Sper sa ramanem in Liga I

Presedintele Consiliului de Administratie al Rapidului, Constantin Toma, a afirmat ca spera ca formatia din Giulesti sa depaseasca criza financiara si sa ramana in primul esalon al fotbalului romanesc.

"Sper sa ramanem in liga 1. Ne-am intalnit in aceasta seara sa vedem cam de unde am putea sa facem rost de sponsori ca sa putem merge inainte. Suntem in discutii pentru transferarea catorva jucatori pentru a umple golul din conturile noastre. Rapid are suficienti jucatori incat sa putem si vinde cativa jucatori", a declarat Constantin Toma la gsptv.

Rapid Bucuresti a incheiat turul Ligii I pe locul al 7-lea cu 28 de puncte acumulate in 17 partide.

