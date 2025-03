Rapid, sanctionata drastic de LPF

Clubul Rapid Bucuresti a fost amendat drastic de Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste de Fotbal pentru incidentele care au avut loc la partida cu CFR Cluj.

Pentru incidentele provocate de suporterii giulesteni la meciul cu CFR Cluj, forul condus de Dumitru Dragomir a decis sanctionarea clubului cu 40.000 de lei.

In timpul meciului castigat cu 3-2 in fata CFR-ului, suporterii aflati la tribuna a II-a au aruncat in teren cu brichete si bucati de plexiglas.

Iata comunicatul LPF:

Intrunita marti, 28.08.2012, Comisia de disciplina a LPF a luat urmatoarele decizii;

1. SC VASLUI vs. FC STEAUA - eliminare STANCIU DANIEL - In baza art.52.1.b, coroborat cu art.43.4, lit.b, c, d se sanctioneaza dl. STANCIU DANIEL, team manager SC VASLUI, cu suspendare pentru 1 luna si o penalitate de 6000 lei;

2. FC RAPID vs. FC CFR 1907 CLUJ - eliminari, incidente spectatori - In baza art.63.1.g, coroborat cu art.62.2.1. se sanctioneaza jucatorul OROS DANIEL (FC Rapid) cu suspendare pentru 1 joc si o penalitate de 740 lei; In baza art.53.1 se sanctioneaza dl. COJOCARU MIRCEA (antrenor second FC Rapid) cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate de 320 lei; In baza art.53.1 se sanctioneaza dl. VECHIO IONEL (magazioner FC Rapid) cu suspendare pentru 1 luna si o penalitate de 640 lei; In baza art.83.2.b se sanctioneaza clubul Rapid cu o penalitate de 40.000 lei.

C.F.

