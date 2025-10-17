Zero la zero fotbal in Giulesti

Rapid si Steaua au terminat la egalitate duminica seara, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a 14-a a Ligii I.

Cele doua mari rivale bucurestene au aratat un fotbal de adormit copiii, spectacolul fiind mai mare in tribune decat pe teren. Atat Peseiro, cat si Dorinel Munteanu au inceput si jucat meciul cu gandul de a nu pierde.

O bara a lui Ogararu din lovitura libera de la 18 metri si o ocazie a lui Boya sunt singurele faze notabile ale primei parti.

Repriza a doua a continuat in acelasi ritm in care s-a disputat si prima. Totusi, in ultimele 10 minute s-a jucat mai mult fotbal decat in cele 80 precedente, cele mai mari oportunitati fiind ratate de Stancu, Kapetanos si Julio Cesar.

In urma acestui rezultat, Steaua urca pe locul 4, cu 24 de puncte, 8 mai putine ca Dinamo. De partea cealalta, giulestenii ajung la 23 de puncte, ocupand locul 8.

Pentru Steaua este cel de-al 10-lea meci fara victorie in toate competitiile.

Ati putut urmari, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com, intalnirea dintre Rapid si Steaua, din etapa a 14-a a Ligii I.

Desfasurarea meciului:

min.90+3 - FINALUL MECIULUI !!!

min.90+3 - Galben pentru Raduta.

min.90+1 - Ultima schimbare si la Rapid: iese Cesinha, intra Raduta.

min.90+1 - Ultima schimbare la Steaua: iese Tiago, intra Lovin.

min.90 - Vor fi trei minute de prelungire!

min.88 - O noua schimbare la Rapid: iese Julio Cesar, intra Grigore.

min.85 - Andrade retine sutul lui Nicolita, de la 18 metri.

min.84 - Schimbare la Steaua: iese Dayro Moreno, intra Neaga.

min.82 - Ghionea respinge de pe linia portii o "bolta" a lui Julio Cesar.

min.82 - Galben pentru Joao Paolo Pinto.

min.80 - O noua imensa ocazie a "ros-albastrilor"! Ogararu a centrat, Kapetanos a reluat cu capul putin peste poarta lui Andrade!

min.79 - Stancu, ramas singur cu Andrade, trimite peste poarta. Imensa ocazie ratata de varful Stelei.

min.76 - Prima schimbare si la giulesteni: iese Lazar, intra Joao Paolo Pinto.

min.75 - Sutul lui Dayro Moreno din lovitura libera de la 25 de metri este scos greu de Andrade.

min.75 - Galben si pentru Perja, pentru un hent.

min.74 - Galben pentru Boya.

min.73 - Din centrarea lui Ogararu, Nicolita reia cu capul pe langa poarta.

min.70 - De la 25 de metri, Kapetanos trage pe langa poarta lui Andrade.

min.68 - Goian respinge lovitura libera executata de Julio Cesar.

min.66 - Galben pentru Goian.

min.59 - Zapata respinge slab o centrare a lui Cesinha, mingea ajunge la Costin Lazar, dar acesta loveste prost mingea si faza se stinge.

min.58 - Prima schimbare la Steaua: iese Semedo, intra Stancu.

min.58 - Marin respinge centrarea lui Perja.

min.56 - Ambele echipe pun mai mult baza pe aparare, astfel ca faze de poarta lipsesc cu desavarsire.

min.52 - Centrarea lui Andrade se opreste in bratele lui Andrade.

min.47 - Fernandes respinge centrarea lui Nicolita.

STARTUL REPRIZEI SECUNDE !!!

---------------------------------------------

SFARSITUL PRIMEI REPRIZE !!!

min.45 - Andrade scoate sutul lui Nicolita, de la 18 metri.

min.45 - Un minut de prelungire pentru aceasta prima repriza.

min.42 - Zapata iese bine si retine din picioarele lui Cesinha.

min.40 - Galben pentru Tiago.

min.39 - Ogararu bate un aut lung, mingea ajunge la Nicolita, care incearca sa suteze de jos spre poarta lui Andrade. Mingea trece pe langa poarta.

min.37 - BARA STEAUA !!! De la 18 metri, Ogararu trimite in bara transversala a portii aparate de Andrade !!!

min.35 - Kapetanos obtine o lovitura libera de la 18 metri.

min.33 - Galben pentru Maftei.

min.33 - Imensa ocazie ratata de Boya, care, singur in careul oaspetilor, n-a reusit sa trimita spre poarta lui Zapata.

min.27 - Kapetanos centreaza, Dayro reia pe spectaculos pe spate, dar mult peste poarta aparata de Andrade.

min.25 - Zapata iese neinspirat din poarta si trimite in aut. Rapidistii bat repede, insa Nicolita intervine si respinge mingea.

min.23 - Kapetanos intercepteaza o minge la mijlocul terenului, avanseaza spre poarta giulestenilor, dar sutul sau de la 22 de metri trece mult peste poarta aparata de Andrade.

min.22 - Julio Cesar intra in careul stelist, centreaza, dar centrarea este blocata foarte bine de aparatorii "ros-albastrilor".

min.15 - Zapata retine sutul lui Julio Cesar, trimis de la vreo 30 de metri.

min.12 - Zapata retine cu dificultate o centrare a lui Julio Cesar deviata de Boya.

min.10 - Nicolita intervine excelent si respinge din fata lui Spadacio, care ramanea singur cu Zapata.

min.8 - Meciul este intrerupt dupa ce suporterii rapidisti au aruncat cu o punga de seminte in teren.

min.5 - Suporterii Stelei arunca cu petarde spre sectoarele cu fani rapidisti.

min.4 - Boya l-a calcat pe Goian, insa Tudor n-a acordat nici macar fault.

INCEPUTUL INTALNIRII

*S-a pastrat un moment de reculegere in memoria lui Gabriel Fuior (Rassie).

Echipele:

Rapid: Andrade - Maftei, Fernandes, Joao Paulo, Perja - Adefemi, Lazar - Julio Cesar, Spadacio, Cesinha - Boya.

Antrenor: Jose Peseiro.

Steaua: Zapata - Ogararu, Goian, Ghionea, Marin - Radoi, Tiago - Nicolita, Dayro Moreno, Semedo - Kapetanos.

Antrenor: Dorinel Munteanu.

Intalnirea are loc pe stadionul "Giulesti - Valentin Stanescu" si este arbitrata la centru de Alexandru Tudor.

