Cine e dușmanul lui Șumudică din conducerea Rapidului: "Am fost puțin mai agresiv, i-am spus să iasă afară"

Marius Șumudică are un om în conducerea Rapidului pe care nu îl poate suporta.

Antrenorul Rapidului l-a izgonit din vestiar, înaintea unei partide, pe directorul sportiv Daniel Sandu.

Marius Șumudică nu se înțelege cu acest oficial pe care l-a acuzat că nu i-a transmis că Omar El Shawy va juca împotriva Rapidului cu Sepsi (fotbalistul este împrumutat de la echipa giuleșteană), că a intrat în vestiar înaintea unei partide și că nu a organizat cum trebuie cantonamentul din Dubai.

"Eu i-am comunicat și domnului Șucu, și domnului Moldovan că la mine în cabină nu are ce să caute nimeni înaintea meciului. Am spus lucrul acesta o dată, de două ori, de trei ori, până când a trebuit să intervin eu și să-i spun directorului sportiv să nu mai intre la mine în cabină.

Dacă ajungeam la bătaie… nu am făcut niciodată gesturi de genul. Niciodată nu am lovit vreun oficial. Eu nu fac așa ceva. Deja trecem în penibil. Sunt suficienți de mulți oameni care au fost în cabină și au văzut cum s-au petrecut lucrurile.

Nu mi se pare normal ca, în momentul în care echipa urmează să intre la încălzire, fel de fel de oameni să se perinde pe lângă vestiarul nostru și să stea de vorbă cu unul sau doi jucători. Să-i tragă spre duș, să șușotească. Asta s-a întâmplat. Eu sunt antrenor și nu permit nimănui. Bine, președintele clubului și patronii pot să vină când vor, nu este niciun fel de problemă. Dar, în vestiarul echipei mele, nu are nimeni dreptul să intre cu 10 minute înainte de meci, când eu transmit ceea ce vreau să transmit, și să deconecteze jucătorii.

Eu i-am spus: Te rog frumos să ieși afară. El mi-a răspuns într-un fel, după care și eu am fost puțin mai agresiv, dar fără contact fizic. Aici eu vorbesc. A fost un conflict verbal. Eu, să știi, sunt genul de om care nu ține ranchiună. Azi zic ceva, mâine am uitat. Nu mi se pare normal. Fiecare trebuie să-și înțeleagă rolul pe care îl are în club.

Eu, în momentul de față, singurii oameni cu care lucrez sunt domnul Angelescu, domnul Șucu și Viorel Moldoveanu. Nu țin legătura cu domnul Sandu. Eu știu că el a fost scouter și, după, a fost promovat în funcția de director sportiv. Am înțeles că clubul a plătit niște cursuri. Din câte știu, el nu a terminat aceste cursuri. În momentul de față, pentru mine nu are nicio relevanță. Am vorbit cu el în momentul în care am vrut să pregătesc cantonamentul. Am primit ofertele de la dânsul. Am ales oferta Dubai. Ieri am aflat, iarăși cu stupoare, că adversarii nu mai sunt aceiași. Încerc să aflu zilele de meci. Dânsul a fost acolo. Sunt și eu curios. Aștept să punem lucrurile la punct. Suntem într-o nebuloasă”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Sandu, al doilea din stânga

