Șumudică și-a ales favoritele la titlu: "Am un feeling că nu ia FCSB campionatul"

Antrenorul formației Rapid, Marius Șumudică, a afirmat duminică, la finalul derby-ului cu FCSB, scor 3-3, în prima etapă a play-off-ului Superligii de fotbal, că în situația în care echipa sa ar fi câștigat ar fi putut să ia în calcul câștigarea titlului de campioană, dar în această situație obiectivul rămâne un loc de cupă europeană.

'E foarte greu să ne gândim la titlu. Dacă astăzi câștigam, puteam să ne gândim. Dacă vom câștiga cu Universitatea Craiova și depinde ce rezultate vor mai fi în continuare, cred că ne putem bate la primele trei locuri, după care, meci cu meci. Nu pot să vă spun acum. După acest joc, dacă astăzi am fi luat trei puncte, ne gândeam că avem șanse să urcăm cât mai sus. Puteam să mă gândesc și la titlu dacă câștigam astăzi. Din păcate, n-am câștigat. Fiind la șase puncte, e destul de greu. Dar depinde de parcursul pe care îl vei avea. Dacă o să câștigi următoarele două jocuri, dacă vom câștiga șase puncte, există posibilitatea, atunci există șanse să ne gândim în continuare la o poziție fruntașă. Obiectivul meu este calificarea în cupele europene a Rapidului. Îmi doresc enorm să ne calificăm în Europa. Vom juca până la sfârșit', a declarat Șumudică.

Antrenorul rapidist consideră că rezultatul cu FCSB este unul echitabil, precizând că formația sa a arătat în acest meci ca o echipă mare.

Ads

'50-50% sunt mulțumit și nemulțumit, având în vedere că conduci cu 3-2 și ai șansă să iei trei puncte în inferioritate numerică. Am dat dovadă de echipă mare astăzi, din punctul meu de vedere, cu niște suporteri extraordinari. S-au auzit de foarte multe ori destul de tare și mi-a ajutat echipa să facă ceea ce n-am făcut la Hermannstad. Fiindcă de data asta eu știam că vom arăta altfel, astăzi am arătat altfel. Am arătat că suntem o echipă puternică și vă motivez lucrul ăsta. În momentul în care o țară întreagă discută despre FCSB, că este cea mai bună echipă a României și rezultatele o confirmă, a avut rezultate foarte bune în Europa, iată că vine Rapid, o echipă care pornește cu ultima șansă (în play-off), de pe locul șase, le dă trei goluri la București, acasă la ei, în fieful lor, avem puterea să revenim de la 0-1, să facem 1-1, de la 1-2 să facem 2-2, să dăm 3-2 în 10 oameni. Deci nu ne-am băgat să gestionăm, să ne retragem, să apărăm rezultatul. Marcăm, dar din păcate cred că acolo a intervenit o eroare, în sensul că mi s-a accidentat Aioani. Dacă Aioani rămânea în teren, nu cred că luăm acest gol. Într-un final au avut și ei ocaziile lor, recunosc lucrul ăsta. Cred că este un rezultat echitabil. Nu cred că meritam nici să câștigăm, cred că rezultatul de 3-3 este un rezultat echitabil', a afirmat Șumudică.

Ads

El nu o vede pe FCSB câștigătoarea titlului de campioană în acest an, favoritele sale fiind CFR Cluj și Universitatea Craiova.

'Meciurile de play-off au o încărcătură aparte. Vă dați seama, întâlneam echipa care are cele mai mari șanse la câștigarea campionatului. Eu cred că nu are cele mai mari șanse la câștigarea campionatului și astăzi au pierdut puncte importante în economia campionatului. Și eu sunt ferm convins că FCSB-ul nu va fi campioană anul acesta. Dar am un 'feeling' așa, cu tot respectul pentru acest club, FCSB, că anul ăsta nu se vor putea folosi de coeficientul pe care îl au, în Champions League. Ãsta e 'feeling'-ul meu. Cred că sunt două favorite în opinia mea, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Sunt cele două favorite care au șanse mari să câștige titlul anul ăsta. Eu una din cele două văd că pot câștiga titlul ăsta. Asta este părerea mea și ceea ce văd. Și mă uit la lotul care-l au, la tot', a adăugat antrenorul rapidist.

Ads

FCSB și Rapid București au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby spectaculos desfășurat în prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (29), Juri Cisotti (55) și Florin Tănase (90+3) au înscris pentru FCSB, în timp ce golurile echipei Rapid au fost reușite de Denis Ciobotariu (40, 83) și Alexandru Dobre (70).

FCSB a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în campionat, 9 victorii și 6 egaluri. Rapid are două egaluri și un eșec în ultimele trei etape.

Ads