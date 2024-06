Gainile lui Copos, mancate de cainele lui Nicolae Badea

Razboiul declaratiilor dintre sefii celor de la Dinamo si Rapid aduce in prim plan episoade amuzante din trecut, conducatorii celor doua formatii fiind destul de apropiati.

Astfel, presedintele Consiliului de Administratie al "ros-albilor", Nicolae Badea, a povestit, in Evenimentul Zilei, o intamplare haioasa. Badea si Copos erau vecini intr-un cartier rezidential din Snagov iar cainele dinamovistului a "evadat" din curte si a dat iama in gainile sefului de la Rapid.

"Intr-o iarna, la Snagov, cainele mi-a scapat din curte si s-a dus direct la o alta vila de-a mea in care locuia atunci George Copos. Cainelele a intrat in curte si a mancat doua gaini de-ale lui Copos! Apoi, George l-a trimis pe administrator la omul meu ca sa ceara despagubiri. Voia sa-i platesc gainile moarte! In fapt, fusese o lupta intre animal si pasari. A castigat cel mai puternic. In plus, domnul Copos nu platea chirie unde statea atunci, ca lui ii place sa fie asistat social", a povestit Badea.

Acesta nu a scapat apoi ocazia de a mai inca o sageata catre rivalii din Giulesti.

"Ce fel de meci va fi in Giulesti? Va fi un meci al declaratiilor contradictorii intre Copos si Dinu 'Vama', asta va fi!"

Intalnirea dintre Dinamo si Rapid va incepe la ora 20.00 si va fi transmisa in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

