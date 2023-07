Șoc la Rapid: Mutu e cu bagajele făcute! Angelescu a confirmat: "Sunt șanse mari să plece" Cine ar putea veni în Giulești

Cu puțin timp înainte de începerea noului sezon, Rapid este pe cale să își piardă antrenorul.

Adrian Mutu este pe punctul de a semna cu echipa azeră Neftchi Baku, care s-a despărțit de un alt antrenor român, Laurențiu Reghecampf.

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a confirmat că Adrian Mutu este pe lista azerilor și că sunt șanse mai mari să plece, în comparație cu discuțiile legate de preluarea naționalei Nigeriei.

”Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul.

E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Data trecută, cu oferta de la naționala Nigeriei, nu a fost adevărat. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece”, a spus Victor Angelescu, la emisiunea Digi Sport Special.

Șumudică așteaptă un semn

În cazul în care Mutu chiar va pleca în Azerbaidjan, Rapid are pregătită o variantă: marius Șumudică. Liber de contract după despărțirea de Al Shabab, Șumi e pregătit să reivnă pe banca echipei giuleștene.

