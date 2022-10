Replică dură pentru Hagi din partea rapidiștilor: "Farul n-a legat cinci pase"

Echipa Rapid Bucureşti a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, partida din etapa a 15-a a Superligii, jucată împotriva formaţiei Farul Constanţa.b

"Putea să fie 3-0 la pauză pentru noi", a fost declarația lui Hagi care i-a iritat pe rapidiști.

„Păi, nu știu dacă a avut 3 ocazii ca să dea 3-0. Farul a mai avut o singură ocazie, prin Louis Munteanu. Nu poate spune asta când noi am dat bară în minutul 1 și am avut ocazii în minutele 2 și 14.

Nu cred că Farul a ieșit din propria jumătate în primele 20 de minute. Nu știu dacă ați văzut vreodată Farul să nu poată juca, nu a legat 5 pase. Juca doar pe contraatac.

Noi am jucat mai bine. Rezultatul e nedrept. Eu zic că noi am jucat mai bine și îmi pare rău că nu am câștigat.

Din punctul meu de vedere, rezultatul e mincinos. E clar. Poate sunt subiectiv, dar noi am jucat mult mai bine, având în vedere numărul ocaziilor.

În repriza a doua, puteam da 3-4 goluri, iar cei de la Farul nu știu dacă au trecut de două ori de mijlocul terenului”, a spus Victor Angelescu la ProArena.

