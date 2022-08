Rapid a câștigat cu 2-1 disputa cu FC Argeș din Giulești, din etapa a patra a Ligii I. Sefer a marcat ambele goluri ale rapidiștilor, care au terminat meciul în 10 oameni.

Rapid a obținut a treia victorie consecutivă în Liga I. După 2-0 cu FCSB și 1-0 cu Universitatea Craiova, giuleștenii au câștigat cu 2-1 și meciul cu FC Argeș.

Piteștenii au ratat o ocazie rarisimă în minutul 23. Portarul Horațiu Moldovan a respins șutul lui Ișfan din lovitură liberă, după care a blocat și șutul lui Bertrand, care rămăsese singur cu mingea în fața porții.

Sefer a deschis scorul pentru Rapid în finalul primei reprize (minutul 45) cu un șut din careu, iar în partea a doua tot Sefer a marcat (minutul 64) cu o execuție frumoasă, din lateral, pe colțul lung.

În minutul 79, Rapid a avut un jucător eliminat, pe Dragoș Grigore, care a văzut roșu direct după un fault din postură de ultim apărător.

În finalul meciului (minutul 90+1), FC Argeș a redus din diferența prin autogolul lui Kait.

Cu acest succes, Rapid a acumulat 9 puncte și, cel puțin până la închierea etapei, e pe primul loc în Liga I.

