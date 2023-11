Cum justifică înfrângerea cu Rapid antrenorul de la FCSB: "Cred că am fost mai buni"

Tehnicianul Elias Charalambous a declarat, duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 1-2, că formaţia sa a pierdut deoarece a făcut “greşeli prosteşti”

“Am pierdut singuri meciul, am controlat la început, am avut ocazii, eram periculoşi doar când aveam mingea. Au fost două greşeli uşoare, prosteşti şi îmi pare rău pentru jucători. Scorul nu reflectă ce au arătat cele două echipe pe teren. Cred că am fost mai buni, dar am făcut greşeli prosteşti. Îmi pare rău pentru jucători, pentru că ei au încercat. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim”, a spus Charalambous.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FCSB, în etapa a 15-a din Superligă.

