Acuzație gravă după meciul Rapidului. Ce-a văzut în tribune jucătoarea echipei din Ungaria: ”Acel băiat e idiot”

CS Rapid Bucureşti a fost învinsă acasă de echipa maghiară FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 23-20 (16-11), duminică, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Vicecampioana României, fără conducătoare de joc ca Eliza Buceschi şi Alicia Fernandez Fraga (ambele accidentate), nu a făcut un joc prea bun şi are şanse minime de a prinde play-off-ul. Rapid a suferit a cincea înfrângere la rând în Champions League.

La finalul partidei, o jucătoare a echipei din Ungaria a susținut că a fost victimă a rasismului din partea unui suporter rapidist.

”În primul rând, nu e vorba de toți fanii Rapidului, nu vreau să-i pun pe toți în aceeași categorie. Unii dintre ei au fost extraordinari, a fost o atmosferă foarte bună în sală, dar, la fel ca peste tot, există și oameni idioți, iar acel băiat cred că este idiot. În timpul meciului, nu știu exact ce înseamnă, dar mi-a arătat asta, mi-a arătat fața.

Dacă îmi arăți culoarea pielii, înseamnă că ai ceva cu mine. Am lăsat să treacă în timpul meciului pentru că nu era momentul, dar la final m-am dus la el pentru că am vrut să-l întreb care e problema. Mi-a zis: ”A, nu, nu am zis nimic, nu am făcut nimic”. Ar trebui să îți asumi ce ai făcut.

Repet, nu vreau să pun toți fanii Rapidului în aceeași oală. A fost vorba doar de un băiat prost, iar handbalul nu merita asta, eu nu merit asta. Chiar sper ca acest om să nu mai intre vreodată în sală. Din punctul meu de vedere, e un idiot care nu merită să fie catalogat fan al Rapidului”, a spus Edwige, conform DigiSport.ro.