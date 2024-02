Maghiarele au dat-o în bară la ultima fază! Șansă fantastică de calificare pentru Rapid în Liga Campionilor

Deși echipa părea deja eliminată din Liga Campionilor, Rapid a ajuns acum la mâna ei înaintea ultimul meci din grupe la handbal feminin.

Ferecnvaros, rivala la calificare a rapidistelor, a pierdut cu 25-24 pe terneul lui Metz. Jucătoarele maghiare au fost tot timpul în spate, dar au revenit treptat pe tabelă, iar la ultima fază au avut șansa egalării.

A fost bară la ultima acțiune a lui Ferecnvaros, iar înfrângerea maghiarelor înseamnă că echipa de handbal a Rapidului se poate califica în faza următoare a Ligii Campionilor.

Dacă Ferencvaros ar fi obținut egalul și-ar fi asigurat calificarea în play-off și ar fi eliminat Rapidul.

Pentru a ajunge în play-off, Rapid trebuie să învingă mâine, pe teren propriu, echipa daneză Esbjerg, de la ora 17.00.

Ferecnvaros a fost pe punctul de a scoate un egal

𝙋𝙐𝙍𝙀 𝘿𝙍𝘼𝙈𝘼! 🤯🥵

FTC, despite being behind the whole game, had a chance to tie the game! @metzhandball

Spectacular end of the match. What a show both teams put on! #ehfcl #CLW pic.twitter.com/Dd2oEkymT6