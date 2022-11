Turneu important de fotbal pe Arena Națională. Vor participa Borussia Dortmund și Fiorentina

Clubul de fotbal FC Rapid Bucureşti va participa alături de Borussia Dortmund şi Fiorentina la turneul amical denumit International Cup şi programat să se desfăşoare în 10 decembrie, pe Arena Naţională din Capitală, au anunţat, marţi, organizatorii într-o conferinţă de presă.

Preşedintele grupării giuleştene, Daniel Niculae, a declarat că pentru formaţia sa este o onoare să participe la acest turneu alături de două nume mari ale fotbalului european.

"Ne simţim onoraţi că facem parte din acest triunghiular. Pentru că nu ţi se oferă prea des şansa de a vedea nume mari precum Borussia şi Fiorentina în acelaşi timp la Bucureşti. Sunt sigur că va fi o reuşită totală. Îmi pare rău că nu s-a putut organiza pe Giuleşti şi, din păcate, nici meciul cu Petrolul pe care îl vom disputa în campionat (n.r. - în 14 decembrie) nu îl vom putea disputa pe propriul stadion pentru că sunt anumite lucrări de schimbare a gazonului.

Dar eu sunt ferm convins că lumea va veni la acest turneu. Suporterii vor fi încântaţi să vadă atât Rapidul, cât şi echipele din Germania şi Italia. Sunt foarte multe similitudini între cele trei cluburi. Ştiţi foarte bine ataşamentul suporterilor fiecărui club în parte. Dacă aici avem 'marele zid vişiniu', la Dortmund avem 'marele zid galben', iar în Italia, Adi Mutu ştie mult mai bine decât mine, avem 'marele zid viola'. Sunt ferm convins că va fi o atmosferă frumoasă, vor fi meciuri bune, teste importante atât pentru noi, cât şi pentru celelalte două echipe şi ne bucurăm că ne aflăm printre invitaţi", a spus Niculae.

Ads

Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Mutu, a afirmat că amicalul cu Fiorentina, echipă pentru care a jucat cinci ani, va fi cu adevărat o bucurie pentru el.

"Am reacţionat bine când am auzit că voi înfrunta Fiorentina. Eu am un vis ascuns într-o noptieră acolo că într-o zi o să antrenez Fiorentina, o echipă care îmi e foarte dragă şi care mi-a rămas în suflet. Se ştie că am jucat cinci ani acolo, aşa că mă bucur de această întâlnire. Din punctul meu de vedere, bineînţeles, că am şi eu o ocazia să mă confrunt cu alţi antrenori. Cel de la Fiorentina mi-a fost şi coleg, mă refer la Vincenzo Italiano. Am jucat împreună doi ani, iar el chiar are şi legături cu România, soţia lui fiind de origine română. Am ocazia să văd şi eu la ce nivel sunt, să văd cum se pregătesc meciurile", a afirmat tehnicianul.

Ads

"Noi vom aborda meciurile aşa cum le abordăm pe toate, nu vom avea altă tactică. Nu vom juca defensiv, ci aşa cum credem noi că este bine ca să primim nişte răspunsuri utile, pentru a putea să le folosim în viitor. Chiar dacă este o perioadă aglomerată pentru noi, eu cred că este o oportunitate. În acelaşi timp, vom vedea şi unde suntem, unde trebuie să lucrăm, comparând puţin situaţia noastră cu cea a unor echipe care joacă în campionate puternice, aşa cum sunt Bundesliga sau Serie A.

Aceste teste vor fi binevenite şi sperăm să ieşim şi bine din ele, adică încercăm să şi câştigăm acest turneu, chiar dacă, probabil, suntem cotaţi cu ultima şansă. Important e să dăm totul şi după vom vedea unde vom fi. Din punct de vedere emoţional, eu cred că e o bucurie pentru orice jucător. Am vorbit şi cu băieţii şi erau încântaţi de faptul că vor întâlni două echipe de renume, că vor avea ocazia să simtă şi ei puţin ce înseamnă fotbalul european împotriva unor jucători pe care îi privim la televizor prin Champions League sau Europa League", a adăugat el.

Ads

Mutu speră ca suporterii rapidişti să vină în număr mare la Arena Naţională şi să se bucure de spectacol.

"Noi suntem onoraţi că facem parte din prima ediţie a acestui turneu. Acum îi aşteptăm la stadion pe suporteri, sper să iasă un turneu frumos, special pentru toţi care vor fi prezenţi. Noi vom juca pe 8 decembrie cu Universitatea Cluj în Cupa României şi după aceea cu Petrolul în derby (n.r. - pe 14 decembrie). Va fi o perioadă încărcată. Însă cred că o asemenea oportunitate de a juca şi de a-ţi măsura forţele cu două echipe importante din Europa nu trebuie dată la o parte aşa de uşor. Cred că este o oportunitate pentru fotbalul românesc în general, pentru că numai măsurându-ne forţele cu echipe de genul ăsta vom înţelege unde ar trebui să lucrăm mai mult şi ce ar trebui să facem pentru a ajunge şi noi la nivelul lor", a mai spus Mutu.

Chiar dacă acest turneu amical încarcă programul echipei în perioada respectivă, antrenorul susţine că jucătorii trebuie să se înveţe să joace din trei în trei zile.

Ads

"Nu este nicio problema pentru noi. Ideea noastră este de a juca pe viitor din trei în trei zile, pentru că ăsta e obiectivul. Ceea ce ar însemna că am juca pe toate fronturile, atât în Cupă, campionat, cât şi în cupele europene. Chiar trebuie să ne învăţăm să jucăm aşa. Sper să am cât mai mulţi jucători valizi, pentru că în momentul de faţă nu stăm chiar bine la acest capitol, dar mai sunt zile şi sper să-i recuperăm", a precizat Mutu.

Turneul amical International Cup, la care vor participa echipele FC Rapid (locul 3 în campionatul României), Borussia Dortmund (locul 6 în campionatul Germaniei) şi Fiorentina (locul 10 în campionatul Italiei), se va desfăşura la 10 decembrie, începând cu ora 13:00, pe Arena Naţională din Bucureşti

Ambasadorii competiţiei vor fi Marcel Răducanu, Daniel Niculae şi Adrian Mutu, trei foşti jucători ai echipelor participante.

Turneul se va disputa după sistemul fiecare cu fiecare, o partidă va avea 60 de minute (două reprize a câte 30 de minute), cu pauză de cinci minute. În cazul în care la finalul celor 60 de minute scorul va fi egal, se va trece direct la executarea loviturilor de departajare, pentru a se stabili câştigătoarea.

Programul meciurilor este următorul: Rapid - Borussia Dortmund (ora 13:00), Borussia Dortmund - Fiorentina (ora 14:30) şi Rapid - Fiorentina (ora 16:00).

Ads