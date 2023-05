Rapidiștii jubilează după ce au spulberat FCSB-ul: ”Va rămâne în istorie”

Căpitanul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Cristian Săpunaru, a afirmat, sâmbătă, că partida cu FCSB, câştigată cu scorul de 5-1, va rămâne în istorie, dar nu ştie cât va fi de folos pe viitor, având în vedere că va urma un sezon foarte greu.

"Îmi doream să câştigăm acest meci pentru suporteri şi pentru ce au făcut pentru noi în acest sezon. A fost un meci în care nu au jucat nici ei pentru nimic şi nici noi, dar era un derby. Şi acest meci se joacă cu inima pentru suporteri. Sunt mulţumit că am câştigat şi că sunt fericiţi în seara asta, dar o să urmeze un sezon foarte greu. Va rămâne în istorie acest meci dar nu ştiu cât ne ajută pe mai departe. E important pentru suporteri, pentru oamenii care au fost alături de noi de la începutul campionatului până astăzi, şi noi nu avem ce să le reproşăm. Am fost pe teren şi în 2010, când am câştigat cu acelaşi scor, dar era altceva, eram în Europa, acum s-au schimbat lucrurile. S-a văzut pe teren că erau dărâmaţi după meciul cu Farul, dar au jucători valoroşi", a spus Săpunaru.

Fundaşul rapidist spune că obiectivul pentru sezonul următor va fi clasarea între primele trei echipe ale Superligii şi că se gândeşte şi la un titlu de campion cu Rapid, chiar dacă a împlinit 39 de ani.

"Am avut două obiective la începutul sezonului, intrarea în play-off şi Cupa României. Nu am reuşit să rămânem în Cupa României şi apoi am avut ca obiectiv un loc de Europa. Am încercat, nu am reuşit, a fost un sezon greu. Am terminat sezonul pe locul cinci, sperăm ca la anul să fim în primele trei echipe ale campionatului şi 100% vom fi concentraţi pe asta. Este visul copilăriei mele să iau titlul cu Rapid. Primul vis a fost să joc la Rapid. Dacă aş câştiga un titlu cu Rapid ar fi ceva extraordinar pentru mine. Orice jucător de la Rapid îşi doreşte să ia campionatul, pentru că asta ar însemna să facă fericiţi sute de mii de suporteri rapidişti", a mai spus Săpunaru.

FCSB a fost surclasată de Rapid Bucureşti cu scorul de 5-1 (3-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010.