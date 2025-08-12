O nouă ”săgeată” a Rapidului către FCSB: ”Un singur club e ajutat”

O nouă ”săgeată” a Rapidului către FCSB: ”Un singur club e ajutat”
Dan Șucu (centru) și Victor Angeelscu (dreapta), acționarii Rapidului FOTO Facebook Rapid 1923

Acționarul clubului FC Rapid Victor Angelescu a afirmat, marți, la finalul Adunării Generale a Ligii Profesioniste de fotbal, că prin modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice de către Comitetul de urgență al FRF, la solicitarea LPF, s-a creat impresia că un singur club din cele din Superligă este ajutat, FCSB.

”Normal că s-a discutat și despre scandalul din ultimele zile. Noi ne-am susținut și acum, ca și Craiova, punctul de vedere. Așa cum le-am zis și lor, problema nu era cu modificarea regulii, sau că nu am fost de acord, ci cu modul cum a fost făcută. Și cred că s-a gestionat foarte prost tot acest proces. Adică a creat o impresie, că un singur club e ajutat în momentul în care e nevoie și altele nu. Ceea ce nu este normal.

Cu fondul problemei, așa cum am discutat aici, nu aveam o problemă, ci de cum a fost făcută. Și sper eu că pe viitor lucrurile să nu mai fie făcute așa. Am avut o discuție, cred eu, benefică cu cei de la ligă și sperăm că lucrurile să meargă mult mai clar. Ce am vorbit rămâne înăuntru. Nu a fost o problemă faptul că s-a dorit să se schimbe acea regulă, să se îndrepte acea eroare, cum au spus unii, ci cum a fost făcută. Și pe viitor cred că nu va mai fi făcut așa, pentru că e normal ca toți să știm, să putem să ne spunem părerea și să se ia deciziile într-un anumit fel”, a declarat Angelescu, oficialul rapidist dezmințind zvonurile că decizia ar urma să fie atacată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

El a condamnat, alături de reprezentanții altor cluburi din Superliga României, doar modul de modificare a regulamentului, care în opinia sa trebuia îndreptat.

'Când au fost alte cluburi care au avut această problemă, nu a venit nimeni să le ajute așa deodată, să se facă un Comitet de urgență. Cum s-a procedat nu a fost ok. Când Rapid a avut nevoie, sau Craiova, sau alții, CFR, nu s-a intervenit. S-a intervenit la FCSB. Dar, repet, regula e bună, nu mai contează. Încă o dată, cred că e ok să trecem peste lucrurile astea. Am vorbit calm, așa cum ar fi trebuit să vorbim. Cred că am transmis toți același lucru, nu suntem împotrivă, dar nu a fost ok cum au fost gestionate lucrurile. Toată lumea și-a admis partea de greșeală și o să fie gestionată altfel', a mai spus oficialul giuleștean.

Acționarul majoritar al FC Rapid, Dan Șucu, i-a solicitat luni demisia de onoare președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF, prin care campioana Superligii, FCSB, a fost favorizată.

Omul de afaceri consideră că propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice, prin care echipei FCSB i-a fost dat dreptul să-l înscrie pe Lista A pe jucătorul Malcom Edjouma, care în primă fază rămăsese în afara primei echipei, este un abuz.

Comitetul de urgență al FRF, compus din președintele FRF Răzvan Burleanu, prim-vicepreședintele FRF și președinte al LPF Gino Iorgulescu și vicepreședintele FRF Octavian Goga a aprobat, vineri, propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice. Astfel, a fost scos paragraful care restricționa completarea Listei A de către echipe cu alți jucători în afara celor legitimați după comunicarea listei inițiale.

În primă fază jucătorul francez Malcom Edjouma nu fusese trecut pe Lista A transmisă la LPF de către FCSB și nu avea dreptul de a fi folosit conform regulamentului în Superliga României, până la modificarea acestuia.

