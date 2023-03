7 modalitati rapide si ieftine de a-ti proteja casa de hoti

Steve Houseworth, director de programe pentru Theft Talk, un serviciu de consiliere nonprofit, a intocmit, pentru publicatia Usnews, o lista cu sapte pasi pe care orice proprietar ii poate face pentru a isi face casa mai putin vulnerabila in fata hotilor.

1. Pune un semn.

In vreme ce sistemele de securitate sunt modalitati grozave de a preveni o patrundere nedorita in casa, acestea sunt si scumpe. O alternativa ieftina ar fi afisarea pe usa sau in curte a siglei unui sistem de securitate, fara a cumpara si serviciul respectiv.

Sigla semnaleaza celor interesati ca locuinta ta este protejata de un sistem de securitate, desi tu nu ai unul. "Pune-te in pielea unui hot: ai intra intr-o cladire care are un sistem de securitate sau te-ai duce alaturi unde nu exista nici o indicatie ca exista unul?".

2. Fereste-te de garaj

In general, garajul este un punct foarte comod de intrare in casa pentru hoti (in cazul in care casa ta are garaj, desigur). Daca lasi usile de la garaj deschise, toata lumea poate vedea ce bunuri ai depozitate acolo, deci ridica riscul unei intrari prin efractie.

3. Incearca sa nu-ti superi vecinii

Vecinii joaca un rol important in prevenirea hotilor. Exista mai mari sanse ca atunci cand este o comunitate stransa de vecini, unul dintre ei sa remarce ceva neobisnuit si sa puna mana pe telefon sa anunte politia.

4. Tine lucrurile valoroase afara din dormitor

Un hot care ti-a intrat in apartament sau casa isi va incerca prima data norocul in dormitor, pentru ca acolo se depoziteaza in general bijuteriile si banii. Ai mai multe sanse sa nu le gaseasca, daca totusi ti-au intrat hotii in casa.

5.Fara scapare

Hotii prefera casele unde exista si o iesire secundara - pentru a putea fugi repede, sau acelea care se afla la capatul unor alei neluminate sau acoperite de vegetatie.

6. Instaleaza senzori de miscare

Cand vad o lumina, hotii nu actioneaza. Asa ca instalarea, in fata usii de intrare, a unei lumini care se aprinde atunci cand detecteaza miscare este o idee buna si relativ ieftina.

7. Lasa radioul mergand

Si sunetul functioneaza la fel de bine ca si lumina. Daca lasi radioul mergand atunci cand esti plecat de acasa, hotii s-ar putea razgandi - daca li se pare ca este cineva inauntru.

Maria Ionescu