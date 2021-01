Asociatiile de magistrati solicita reforme rapide in justitie pentru alinierea la cerintele UE privind statul de drept

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie solicita inca o data reforme rapide in justitie, pentru alinierea legislatiei nationale cerintelor minimale ale dreptului Uniunii Europene privind statul de drept, rapoartele entitatilor internationale relevante si doleantelor majoritatii covarsitoare a magistratilor romani", se precizeaza intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, printre reformele necesare urgent se numara reglementari legislative pentru admiterea in magistratura, delegarea, detasarea si transferul magistratilor si renuntarea la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii.De asemenea, asociatiile solicita desfiintarea neconditionata a sectiei de parchet separate, creata pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori, dar si abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului".Totodata, cele doua asociatii cer revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolului ministrului Justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii; intarirea independentei procurorului si reglementarea clara si restrictiva a notiunii de procuror ierarhic superior.Mai mult, reformele ar trebui sa vizeze si reorganizarea Inspectiei Judiciare, reconsiderarea rolului si a atributiilor inspectorului-sef; reglementarea unor examene meritocratice pentru selectarea inspectorilor judiciari si functiile de conducere din cadrul Inspectiei Judiciare, dar si revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta justitiei.CITESTE SI: