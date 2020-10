Coronavirus: Belgia va inchide de luni restaurantele si cafenelele. Circulatia, restrictionata pe timpul noptii

"Saptamana dupa saptamana, cifrele se dubleaza, se ridica (...) este o crestere exponentiala", a justificat liderul liberal flamand, in timp ce Belgia este una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemie (mai mult de 10.300 de morti).Pentru a "evita cel mai rau" lucru, el a anuntat o serie de noi restrictii asupra vietii sociale, dintre care cea mai dura este inchiderea totala a sectorului Horeca (restaurante si cafenele) timp de patru saptamani de luni. O evaluare a masurii va avea loc la jumatatea perioadei, a spus De Croo, si va exista sprijin economic din partea autoritatilor publice.Pana in prezent, inchiderea cafenelelor a vizat doar regiunea Bruxelles-ului si a durat pana la inceputul lunii noiembrie. Prin urmare, masura este extinsa la intreaga taraAlte masuri: vanzarea alcoolului va fi interzisa incepand cu ora 20:00 si orice iesire pe drumul public interzisa intre miezul noptii si ora 05:00, "o instructiune" menita sa impiedice petrecerile private.Este inca posibil sa invitati patru persoane acasa cu conditia respectarii masurilor, asa cum a fost anuntat acum o saptamana, dar asa-numitul contact "apropiat" (fara masca) este acum limitat la o singura persoana in afara casei.Pentru ministrul Sanatatii, Frank Vandenbroucke, "situatia este extrem de grava" din punct de vedere al sanatatii.Belgia, o tara cu 11,5 milioane de locuitori, a inregistrat vineri 191.959 cazuri de coronavirus si 10.327 de decese, ceea ce o face una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemie raportat la marimea populatiei sale.Ca o consecinta a revenirii puternice a infectiilor din septembrie, in special in randul studentilor, rata spitalizarilor si a deceselor (care afecteaza in special persoanele in varsta si cele fragile) s-a accelerat in mod clar in ultimele zile.Regiunea Bruxelles si mai multe provincii francofone au trebuit sa activeze al doilea nivel (din patru in total) al planului national de urgenta care prevede rezervarea pentru "pacientii Covid" a 50% din paturile de spital in terapie intensiva."Spitalele noastre sunt aglomerate (...), cifrele sunt la fel de mari ca in martie cand am decis sa ne carantinam timp de doua luni", a declarat canalului RTBF ministrul mobilitatii Georges Gilkinet.Mai multi ministri au insistat asupra necesitatii de a evita reingradirea si inchiderea scolilor.Companiile trebuie sa continue sa functioneze, dar "telemunca devine norma pentru meseriile care o permit", a mai spus Alexander De Croo.