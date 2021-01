Bulai, despre Revelionul TVR: Raportul privind situatia reclamata e in lucru; CNA il va lua in discutie cu rapiditate

"Am avut astazi o intalnire cu presedinta Consiliului National al Audiovizualului, Monica Gubernat. Am vrut sa vorbim despre nevoile CNA si despre cum poate deveni aceasta institutie una eficienta si relevanta pentru sanatatea spatiului public. Au fost cateva subiecte care s-au dovedit prioritare. In ceea ce priveste sesizarile legate de programul de Revelion de la TVR, doamna Gubernat m-a informat ca a luat cunostinta de sesizarea ministrului Vlad Voiculescu si ca exista mai multe petitii, inclusiv de la telespectatori obisnuiti ai Televiziunii publice. Raportul privind situatia reclamata e in lucru, iar CNA il va lua in discutie cu maxima rapiditate", a scris Iulian Bulai, pe Facebook Bulai spune ca "o urgenta e faptul ca, in acest moment, sunt patru membri ai CNA carora fie li s-a incheiat mandatul, fie urmeaza sa li se incheie pe 3 februarie (exact la inceputul noii sesiuni parlamentare) - doi propusi de Guvern, unul de Presedintie, unul de Camera Deputatilor.Fara acesti patru membri, CNA nu poate lua decizii si nu poate raspunde la petitii. Am asigurat-o pe doamna Gubernat ca vom face din aceasta numire un proces cat mai transparent, bazat pe consultari si competente si nu pe 'premiere' politica", a spus deputatul USR PLUS.O alta chestiune importanta - afirma presedintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputatilor - e "transpunerea directivei privind serviciile audiovizuale, pentru care ne ameninta impeachment-ul si despre care voi discuta cu partenerii nostri, astfel incat Guvernul sa demareze cat mai curand consultari cu toti cei interesati sau direct implicati in modificari". "Transpunerea directivei ne va permite si sa aducem la zi Legea audiovizualului si sa limitam cat mai mult, prin norme, ingerintele politice la CNA", arata Iulian Bulai.In ce priveste eficienta CNA, Iulian Bulai spune ca "monitorizarea emisiunilor se face acum, la CNA, cu oameni care transcriu manual ce se spune la TV sau radio, iar asta, evident, intarzie raspunsurile la petitii si sesizari"."CNA a castigat un proiect pe fonduri europene de digitalizare si, printre altele, automatizare a monitorizarii ('speech to text'), despre care am increderea ca va fi semnat cat mai curand si implementat eficient. Asa arata o intalnire constructiva, pana la urma. Plicticoasa, pentru unii. Control parlamentar eficient, in realitate. Sper sa continuam tot asa - eu, cel putin, imi propun s-o fac", a mai scris presedintele Comisiei pentru Cultura, Arte, Mijloace de Informare in masa din Camera Deputatilor, Iulian Bulai.Deputatul Iulian Bulai a afirmat sambata ca TVR1 a avut, de Revelion, "un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala", el adaugand ca va chema in curand la Parlament reprezentantii CNA pentru a oferi un punct de vedere asupra acestei situatii.Ministerul Sanatatii a "dezaprobat" luni productia care a fost promovata de Societatea Romana de Televiziune in noaptea de Revelion, deoarece prin "discurs, mimica, mesajul transmis" ar instiga la nesupunere fata de masurile de protectie luate de autoritati CITESTE SI: Sotia fostului purtator de cuvant al STS, numita de Doina Gradea sefa cabinetului sau de director la TVR