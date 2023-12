Ce preferi, un castig mic dar rapid sau unul mare peste cateva luni?

Cei dornici sa faca bani cat mai repede se manifesta impulsiv in mai toate domeniile vietii, fiind de cele mai multe ori infideli, gurmanzi si incapabili sa refuze o tigara.

Acestea sunt concluziile unui studiu efectuat recent pe 40.000 de subiecti de cercetatorii de la University College London, care au pornit de la o simpla intrebare: "ce preferati, un castig de 50 de euro in 3 zile sau unul de 75 de euro in trei luni?", scrie The Telegraph.

Cei care au ales un castig mai mic dar mai rapid s-au dovedit a fi la fel de impulsivi si in alte domenii, preferand o prajitura cu frisca unui mar sau nedandu-se la o parte in fata unei propuneri de a-si insela partenerul.

De asemenea, s-a constatat ca un astfel de comportament este specific mai ales tinerilor lipsiti de educatie si cu venituri scazute.

Aproape jumatate dintre cei chestionati au ales suma mica de bani iar conducatorul studiului, profesorul Stian Reimers, spune ca cercetarea este relevanta pentru toti cei care vor sa invete sa isi tina sub control comportamentul impulsiv.

"Una dintre cele mai importante intrebari la care am cautat sa gasim raspuns a fost daca modul in care economisim sau cheltuim banii are legatura si cu alte aspecte ale personalitatii noastre, iar cercetarile noastre au scos in evidenta ca cei care nu se gandesc la ziua de maine din punct de vedere financiar nu o fac nici in alte sensuri, cum ar fi sanatatea sau relatiile sociale", a declarat Reimers.

De exemplu, cei care nu se pot abtine sa fumeze sau sa manance peste masura, denota preferinta pentru placeri imediate in fata beneficiilor pe termen lung in ceea ce priveste sanatatea.

"De asemenea, cei care au ales suma mica de bani au recunoscut ca si-au inselat in ultimii ani partenerii, ceea ce sugereaza ca prefera satisfactiile imediate celor pe termen lung", a mai spus profesorul, precizand ca asa se si explica de ce unii oameni, orice ar face, nu sunt in stare sa economiseasca vreun ban.

