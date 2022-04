Cea mai rapida bicicleta electrica din lume (Video)

Bicicleta electrica, desi extrem de populara in China, este o noutate pentru Europa. Recent, aceasta a intrat si pe piata britanica, fiind intampinata cu entuziasm.

Din pacate, cel mai mare avantaj al acestui vehicul pe doua roti, viteza, nu este de folos britanicilor, din cauza regulilor de circulatie dure din regat. Viteza maxima cu care un ciclist poate rula este de 24 de kiometri la ora pe un drum public.

Asa ca, desi bicicleta poate prinde peste 40 de kilometri la ora, acest lucru nu prea serveste, relateaza The Sun.

In schimb, bicicleta are avantajul ca nu e nevoie sa pedalezi, daca nu simti nevoia sa faci asta, fiind propulsata de energia data de bateria de 6 kilograme, care se incarca in 5 ore.

Pretul de achizitie al bicicletei A2B este de 2.000 de lire sterline, aproape de cel al unui scuter. Dar adevaratul avantaj pe care il prezinta A2B este acela ca nu polueaza, iar vehiculul este extrem de silentios.

In China 21 de milioane de astfel de biciclete au fost vandute doar anul trecut, iar fenomenul promite sa ia amploare. Recent intrate si pe piata nemteasca, bicicletele se dovedesc a fi o mare gaselnita si in aceasta tara.

