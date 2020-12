Cine e noul antrenor al Rapidului. Mihai Iosif va fi antrenor secund

Nicolae Grigore este incepand de marti noul antrenor principal al Rapidului, el revenind la clubul giulestean dupa o pauza de 10 luni.Grigore (37 de ani) a crescut la club, fiind junior al Rapidului, dupa care a evoluat pentru echipa mare intre 2000 si 2013, cu o pauza de un sezon, in care a jucat pentru FC Brasov.In sezonul trecut, Nicolae Grigore a fost antrenorul secund al lui Daniel Pancu, in liga a II-a.Potrivit fcrapid.ro, Grigore a condus astazi primul antrenament la stadionul din Regie, urmand ca primul meci in care va sta pe banca sa fie cel de duminica, de la Timisoara, cand Rapid va intalni Politehnica, in ultimul meci al anului.Din staff-ul lui Grigore vor face parte Mihai Iosif si Stefan Grigorie, antrenori secunzi, si Mihai Nadaban, antrenor de portari.