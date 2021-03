Coronavirus Romania Record de pacienti in stare grava internati la ATI. Numarul de cazuri noi se mentine ridicat

89 de noi decese in ultimele 24 de ore

4.603 sanctiuni contraventionale aplicate in ultimele 24 de ore

Cel mai mare numar de pacienti internati la ATI a fost 1.299, in data de 11 decembrie 2020.Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 874.985 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).790.813 pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 6.186 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 21.787 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 16.03.2021 (10:00) - 17.03.2021 (10:00) au fost raportate 89 de decese (45 barbati si 44 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui, Valcea, Ilfov si Bucuresti Dintre acestea, 5 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 8 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 26 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 37 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 13 decese la categoria de peste 80 de ani.85 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 4 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.361. Dintre acestea, 1.266 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 6.389.800 de teste RT-PCR si 463.418 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.983 de teste RT-PCR (18.881 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.102 la cerere) si 11.858 de teste rapide antigenice.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 61 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 17 martie a.c.Pe teritoriul Romaniei, 71.027 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 14.956 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 67.896 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 728 de persoane.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 16 martie, 4.603 sanctiuni contraventionale, in valoare de 887.600 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost intocmit, ieri, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.