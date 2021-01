Crestere rapida a numarului de infectii in Israel in ciuda vaccinarii rapide. "Prima doza este mai putin eficienta decat credeam"

Peste 2 milioane de israelieni au primit prima doza de vaccin

Israelul anunta ca palestinienii vor primi marti primul lot de vaccin anti COVID din Rusia

Nachman Ash a declarat la un post de radio ca o doza unica de vaccin anti-COVID Pfizer/BioNTech pare a fi "mai putin eficienta decat am crezut" si chiar sub eficienta estimata de Pfizer. Asta in conditiile in care cei care au primit rapelul au dezvoltat mult mai multi anticorpi, si anume de la sase pana la 12 ori mai multi, potrivit datelor publicate de Centrul Medical Sheba, scrie Adevarul.ro Potrivit Pfizer, o doza unica de vaccin are o eficienta de circa 52%.Problema protectiei oferite de vaccin a aparut in contextul in care mii de israelieni s-au imbolnavit dupa administrarea primei doze. Autoritatile sanitare au precizat insa ca asta s-a intamplat in majoritatea cazurilor intrucat aceste persoane au fost expuse la virus inainte de a putea dezvolta suficienti anticorpi. Peste 2 milioane de israelieni au primit prima doza de vaccin , si 400.000 au primit si rapelul.Cabinetul israelian s-a reunit marti pentru a discuta despre noi restrictii in conditiile in care se estimeaza ca intre 30 si 40% din noile cazuri de infectare sunt provocate de varianta britanica a virusului. Ash a avertizat guvernul asupra faptului ca aceste cifre ar putea creste, iar tulpina sa devina principala sursa de raspandire a virusului in Israel. Israelul a raportat luni peste 10.000 de noi cazuri de infectare inregistrate in ziua precedenta, cu o rata de pozitivare de peste 10% pentru prima data in trei luni, fapt care arata o transmitere comunitara mare.La inceputul sedintei cabinetului, premierul Benjamin Netanyahu a spus: "Suntem intr-o cursa stransa intre campania de vaccinare si ratele ridicate de infectare din lume din pricina noii mutatii".Israelul se afla in al treilea lockdown, care se incheie joi. Sunt luate in considerare masuri precum inchiderea aeroportului international Ben Gurion pentru alte zboruri decat cele esentiale.Multi arata cu degetul pentru noile cresteri ale infectiilor comunitatea ultraortodoxa reglementata lax, care a tinut o parte din scolile deschise si a permis adunari mari, intre care si nunti cu un numar mare de persoane. O ceremonie cu 300 de invitati a fost sparta luni de politie.Autoritatile sanitare din Israel sunt de parere ca noua varianta circula in aceste comunitati si ca o persoana intoarsa recent din Marea Britanie a infectat intre 20 si 30 de persoane.Autoritatea Palestiniana urmeaza sa primeasca marti din Rusia primul lot de vaccin Sputnik V impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un oficial israelian, sub rezerva anonimatului.Un delegat al Autoritatii urmeaza sa aduca in Cisiordania 5.000 de doze de vaccin rusesc.Conform sursei Reuters, importul a fost aprobat de Ministerul israelian al Sanatatii.Ministrul palestinian al sanatatii a autorizat "de urgenta" saptamana trecuta administrarea vaccinului in zonele unde palestinienii isi exercita autoguvernarea limitata.CITESTE SI: