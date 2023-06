Dezvaluiri marca Mitica Dragomir: Cum putea deveni patronul Rapidului

Mitica Dragomir, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), continua sa uimeasca in fiecare aparitie in mass-media. "Corleone" a dezvaluit recent cat a fost de aproape de a deveni patron la Rapid.

La inceputul anilor '90, Mitica Dragomir si omul de afaceri iordanian Fathi Taher au vrut sa devina sefi in Giulesti, insa afacerea a picat din cauza intereselor de la club.

"Atunci, impreuna cu prietenul meu Taher, am vrut sa cumpar Rapidul. Am avut stampile, am avut tot pe contract, dar voiau sa-l trag in piept pe Taher si eu eram cu el si mi-am luat repede viteza", a dezvaluit Dragomir la Antena 1.

Mitica de la Liga a continuat seria marturisirilor si a povestit care a fost prima teapa incasata de Taher de la Geroge Copos.

"Vreau sa va spun ca a mai fost o tentativa cand a luat Copos Rapidul. Tot eu l-am ajutat sa ia clubul. Eu eram prieten cu Taher si tot Taher trebuia sa cumpere echipa, dar l-a pacalit Copos", a mai spus Dragomir.

Iordanianul Fathi Taher a avut o ultima tentativa de a deveni patron la Rapid in 2008, cand a si condus formatia giulesteana cateva luni bune, insa neintelegerile cu George Copos au dus la oprirea negocierilor.

M.D.

Ads