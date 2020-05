Doliu in fotbalul romanesc: A murit un fost mare jucator al Rapidului

Ziare.

com

Jamaischi s-a nascut la Falticeni si a fost antrenorul care l-a descoperit pe Vasile Maftei, conform ProSport El a evoluat timp de sapte sezoane la Rapid si alte 4 la Sportul Studentesc.De altfel, el are si un titlu de campion al Romaniei cu Rapid, castigat in 1967.In plus, el a castigat un titlu european cu nationala Romaniei sub 19 ani. Acesta este singurul titlu international din istoria FRF De asemenea, Jamaischi a fost convocat si la nationala mare a Romaniei.C.S.