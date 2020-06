Doua companii finlandeze au creat un test ultrarapid si foarte ieftin pentru detectarea coronavirusului

Ziare.

Dispozitivul a fost dezvoltat de Forum Virium Helsinki, o companie publica de inovatie tehnologica din capitala finlandeza, in colaborare cu compania Deep Sensing Algorithms, responsabila cu analizarea nivelului de fiabilitate a diagnosticului utilizand inteligenta artificiala (IA).Potrivit Forum Virium, testele de fiabilitate ale noului test vor incepe in iunie la centrele de sanatate din Helsinki si Kazahstan si ulterior vor fi extinse in Olanda si SUA."Daca este eficient, acest dispozitiv poate deveni testul pentru coronavirus cel mai rapid si mai ieftin din lume", noteaza compania intr-un comunicat. Pentru a efectua testul, pacientul trebuie sa sufle intre doua si patru ori timp de 30 de secunde in dispozitiv, ai carui nanosenzori detecteaza si masoara compusii organici volatili (COV) - biomarkeri generati de metabolismul uman - in aerul expirat.Dupa primirea mostrei, dispozitivul trimite datele unui server unde algoritmul bazat pe AI le analizeaza si stabileste diagnosticul in doar 2 minute. Nivelul de fiabilitate al testului depinde de capacitatea algoritmului de a identifica in aerul expirat biomarcatorii specifici asociati infectiei COVID-19.Cele doua companii intentioneaza sa inceapa cat mai curand productia dispozitivului si sa-l lanseze pe piata incepand din luna august