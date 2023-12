Doumbia, atacantul refuzat de Rapid, s-a transferat pentru 15 milioane de euro

Atacantul ivorian Seydou Doumbia s-a transferat la formatia CSKA Moscova, care le-a platit celor de la Young Boys Berna aproximativ 15 milioane de euro pentru el.

Doumbia a fost adus de Young Boys Berna in 2008, cu 150.000 de euro, dupa ce atacantul in varsta de 22 de ani a fost refuzat de Rapid!

In cele doua sezoane pe care le-a petrecut la gruparea elvetiana, ivorianul a marcat nu mai putin de 42 de goluri in 56 de meciuri si a intrat imediat in atentia marilor echipe.

Pe urmele lui Doumbia s-au mai aflat echipe importante din Europa, cum ar fi Chelsea Londra, Tottenham Hotspus, Hoffenheim sau VfB Stuttgart.

Este cel de-al patrulea transfer facut de CSKA Moscova in aceasta iarna, dupa cele ale lui Keisuke Honda, Kirill Nababkin si Sergei Chepchugov.

I.G.

