Epidemiolog francez: Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei

'Virusul circula mai rapid ... Resurgenta pandemiei a inceput in august', a spus Fontanet la postul BFM TV, atentionand ca lupta impotriva acesteia va fi 'un maraton'.Dupa toate probabilitatile, Franta va depasi vineri un milion de cazuri de infectare cu coronavirus , devenind a doua tara europeana in aceasta situatie, dupa Spania.Potrivit lui Fontanet, profesor la Institutul Pasteur, autoritatile franceze reusisera sa aduca sub control virusul spre sfarsitul lunii iunie, dar mentinerea unui numar mic de spitalizari pana la finele lui august a creat un fals sentiment de securitate , chiar daca se inregistra deja o crestere a cazurilor de infectare.'Si apoi a venit o saptamana rece in septembrie si toti indicatorii au luat-o in directia gresita in toata Europa. Virusul se raspandeste mai bine pe vreme rece pentru ca noi traim mai mult inauntru', a explicat el.Dupa un varf de 32.292 de spitalizari la 14 aprilie, cand Franta se afla intr-unul din cele mai stricte lockdown-uri din Europa, numarul pacientilor internati cu COVID-19 a scazut la un minim de 4.530 la 29 august, pentru a ajunge acum la 14.032, cu cresteri de peste 700 in ultimele patru zile.'Spitalele si personalul medical se vor gasi intr-o situatie pe care o cunoastem deja', a mai spus Fontanet, referindu-se la varful din perioada sfarsit de martie - inceput de aprilie, cand sistemul spitalicesc s-a aflat in pragul colapsului.'Avem o multime de instrumente sa ne protejam impotriva virusului, dar ne asteapta o perioada dificila', a adaugat el, facandu-se ecoul premierului Jean Castex, care a prognozat 'un noiembrie dur' atunci cand a anuntat noile restrictii de circulatie pe timp de noapte.Ca si alti experti medicali, Fontanet a explicat ca sunt necesare in jur de doua saptamani pentru ca masurile de izolare sa aiba un impact.