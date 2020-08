FC Rapid are un nou antrenor

"Ne-am inteles cu Adi Iencsi. Azi am avut discutia si ne-am inteles foarte repede. El este un rapidist adevarat si nu am avut foarte multe de discutat, ne-am inteles repede si de maine va fi la antrenamente.In afara ca e rapidist, noi credem ca e un antrenor foarte bun, el a mai facut parte din proiectul nostru, a mai avut experiente anterioare ca antrenor principal si la echipe de juniori si la echipe de seniori si ultima oara la echipa a doua a Craiovei. Suntem pe aceeasi lungime de unda sua la suta. O sa avem un buget ok, nu la fel ca anul trecut, dar un buget bun si suntem pe aceeasi lungime de unda. Cred eu ca e o alegere buna. Are contract pe mai mult de un an.El isi decide staff-ul. Noi vrem sa tinem nucleul de anul trecut, am avut o echipa tanara si e normal sa continuam cu o mare parte din ei pentru ca au acumulat o buna experienta la Liga a II-a.Am ratat promovarea, barajul la ultimul meci, dar sunt jucatori care au tot viitorul in fata si normal ca vom aduce si niste jucatori cu experienta langa ei. Am vorbit cu Adi despre jucatori", a declarat Angelescu, la DigiSport.Iencsi, 45 de ani, il va inlocui la Rapid pe Dan Alexa, dupa ce echipa giulesteana a ratat promovarea in prima liga.