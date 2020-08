Fostul secund al lui Petrescu la CFR Cluj, Alin Minteuan, dorit la Rapid

Fost la CFR Cluj , Alin Minteuan, este dorit la Rapid.Patronul Victor Angelescu i-a facut o oferta."Din moment ce am discutat, inseamna ca nu ma sperie Liga 2, mai ales ca vorbim despre un club care isi propune promovarea si nici nu ar trebui sa schimb culorile. Ma motiveaza. Stiu ca e lupta mare pentru acest post", a spus Minteuan, pentru ProSport.Cu un buget mare pentru Liga a doua, Rapid a ratat promovarea in Liga 1 , dupa ce a iesit pe locul 6, in play-off.