FOTO Cum si-a pus Tudorache averea pe numele fostei sale sotii si a menajerei: imobile, diamante, vacante de lux si actiuni la clubul Rapid

Primarul "fara avere"

Foto: Facebook/ Daniel Tudorache

Acuzatiile DNA

Adina Tudorache este pusa sub acuzare de procurorii DNA pentru complicitate la spalarea banilor, iar anchetatorii i-au fixat o cautiune de 200.000 de euro.In aceasta perioada, el a fost Viceprimar, Primaria Sectorului 1 (2008-2011 ), deputat (2012-2016) si primar al Sectorului 1 (2016- 2020). Daniel Tudorache a avut grija din timp sa nu ajunga in spatiul public prea multe informatii clare despre averea familiei.In nicio declaratie de avere dintre cele pe care le-am putut identifica online Daniel Tudorache n-a mentionat ca ar avea locuinta, depozite bancare sau bunuri de valoare. A trecut in declaratiile mai vechi 3 masini Toyota pe care le-a vandut in 2017 cu 9.400 de euro.In declaratia de avere din octombrie 2020, Daniel Tudorache arata ca are doar salariul de primar, 131.412 de lei.Intr-o declaratie de avere din 2015 - accesibila pe site-ul Camerei Deputatilor - Daniel Tudorache mentiona ca pe sotia sa o cheama Roxana Petronela si ca aceasta era unic actionar al unei societati. De asemenea, Roxana Petronala Tudorache avea un Audi.A fost un mariaj scurt, pe care fostul edil l-a dezvaluit intr-o postare pe facebook, in ianuarie 2015. "Got Married" este mesajul pe Facebook al deputatului, plus o fotografie in care apare dansand alaturi de sotia sa.In urmatoarele declaratii de avere ale lui Daniel Tudorache, insa, numele Roxanei Petronela Tudorache nu mai apare.In schimb, primarul Daniel Tudorache apare, pe Facebook, in fotografii ale Adinei Tudorache. Potrivit presei, aceasta a lucrat in televiziune si pregatea lansarea unui magazin online, in 2012 . Am gasit o societate cu nume similar cu al respectivului magazin online, dar aceasta a fost radiata.Prin 2016, anul in care a devenit primar de sector, Daniel Tudorache se plangea ca locuieste alaturi de fosta sa sotie, de care divortase in urma cu 20 de ani. Si ca din cei 1.000 de euro pe luna pe care ii castiga atunci nu reuseste sa acumuleze averi."Stau cu fosta sotie. Fosta sotie, de care am divortat acum 20 de ani. Dar n-am acumulat, tot ce am acumulat, am avut salariu din care poti doar sa traiesti. Ca deputat aveam salariu de 1000 de euro. Ce poti sa faci cu 1000 de euro, decat sa traiesti de pe o zi pe alta?! Adica sa-ti asigure un trai decent si normal", a spus Dan Tudorache , intrebat de declaratia sa de avere, intr-un interviu acordat Mediafax.Edilul Sectorului a mai spus ca nu poate sa faca nicio investitie cu acesti bani. "Cu 1000 de euro pe luna?! Ce sa faci?! Doar sa traiesti... sa traiesti decent. Eu zic ca daca ai 1000 de euro, cat ai, ca primar tot 1000 de euro am, ca deputat, tot 1000 de euro. Eu zic ca iti asigura un trai decent, fara sa iti constuiesti vile, case", a mai spus Tudoarache.De altfel, Adina Tudorache a postat pe contul sau de socializare mai multe fotografii de la petreceri sau din execursii in care a fost imrpeuna cu fostul sau sot si cu fata pe care o au impreuna.Fotografie din 24 ianuarie 2016, postata din Disneyland Paris, cu mesajul "Craciun fericit!"Conform DNA, pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil. "Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite," acuza DNA.Concret, in perioada de referinta (2008-2018), in care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora - in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD , un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.). Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca cele mai multe bijuterii au fost gasite la domiciliul menajerei;la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de actuni la clubul Rapid cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soti, toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni