Grupul farmaceutic elvetian Roche va lansa la sfarsitul lunii septembrie un test rapid pentru coronavirus

Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID -19 care a ucis peste 851.000 de oameni in intreaga lume de la sfarsitul lunii decembrie, va fi disponibil mai intai in tarile care recunosc ''marcajul CE'', o eticheta obligatorie pentru produsele care urmeaza sa fie comercializate in Uniunea Europeana.Dar grupul intentioneaza, de asemenea, sa depuna ''o cerere de autorizare de urgenta'' la Agentia americana pentru medicamente (FDA).''La lansare, 40 de milioane de teste rapide SARS-CoV-2 vor fi disponibile in fiecare luna. Aceasta capacitate va fi mai mult decat dubla la sfarsitul acestui an pentru a raspunde la cererea de teste a sistemelor de sanatate din intreaga lume'', a indicat grupul Roche intr-un comunicat.Testul urmeaza sa fie lansat in parteneriat cu compania sud-coreeana SD Biosensor Inc, care are deja multe teste de depistare si cu care Roche are un acord de distributie la nivel mondial.