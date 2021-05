Doua autoturisme au ars in parcarea sitului arheologic Sarmizegetusa Regia din Muntii Orastiei

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, cel mai probabil incendiul a fost generat de un scurtcircuit la reteaua electrica a unuia dintre autoturisme, focul dezvoltandu-se apoi cu repeziciune. In incendiu au fost distruse in totalitate cele doua autoturisme . Exista pericolul extinderii incendiului si la alte autoturisme, insa jandarmii aflati in paza obiectivului arheologic i-au avertizat pe turistii aflati in sit, care au reusit sa mute masinile la timp. Incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale", a precizat ISU Hunedoara.Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia este amplasata intr-o zona de munte, echipajele de interventie specializate in stingerea incendiilor ale Detasamentului de pompieri Orastie parcurgand aproximativ 30 de kilometri pana la locul in care se dezvolta arderea. La fata locului a intervenit o autospeciala cu capacitate medie , o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie si comanda.Nu au fost semnalate persoane ranite sau intoxicate cu fum.