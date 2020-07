Inovatii pe piata telefoanelor inteligente. Timpul de incarcare va fi redus la doar 15 minute

In acest context, Qualcomm a prezentat Quick Charge 5, a cincea versiunea a standardului de incarcare rapida pentru smartphone-uri dezvoltata de compania americana. Noul standard va avea viteze de incarcare de peste 100W.La patru ani de cand a lansat Quick Charge 4, Qualcomm promite ca noul standard va avea nevoie de doar 5 minute pentru a alimenta o baterie pana la 50% si de 15 minute pentru o incarcare completa.Quick Charge 5, este cu 70% mai eficient decat versiunea anterioara si de pana la 4 ori mai rapid la incarcare. In plus, va fi si mai rece cu 10 grade, ceea ce inseamna mai multa siguranta si riscuri mai mici de explodare a bateriilor.Noul standard va fi compatibil cu accesoriile care folosesc vechile versiuni de Quick Charge, insa, evident, acestea nu vor atinge aceleasi viteze de incarcare ca atunci cand se va folosi un telefon si un incarcator cu Quick Charge 5.Primele smartphone-uri si incarcatoare care vor suporta Quick Charge 5 vor intra pe piata deja din al treilea trimestru al acestui an. Foarte probabil, acesta va integrat de producatori mai intai pe flagship-uri si abia de anul viitor, probabil, vom vedea si dispozitive mai ieftine cu aceasta tehnologie.