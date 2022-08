Investitorii straini au apreciat leul cu doi bani

Bancile cotau un euro la 3,28 lei in deschiderea sedintei valutare de miercuri, la un nivel apropiat de cel de marti seara, iar in prima ora de tranzactionare leul s-a apreciat rapid cu doi bani fata de euro, ca urmare a cumpararilor de valute emergente efectuate de investitorii straini.

Dupa deschiderea sedintei valutare locale la cursul de 3,28 lei/euro, moneda nationala a avut o tendinta accentuata de apreciere, iar asa incat dupa prima ora de tranzactionare euro era cotat la 3,26 lei, iar ulterior cursul s-a stabilizat la acest nivel.

Dealerul sef al Bancii Transilvania, Ioan Birle, a spus pentru NewsIn: "Aprecierea leului a fost in linie cu evolutia celorlalte monede emergente fata de euro.

Probabil ca si nevoia de lei din prima parte a zilei, care a urcat dobanzile la depozitele pe termen foarte scurt in lei, a accentuat aprecierea monedei nationale".

Astfel, forintul s-a apreciat de la 261,50 la 260,50 forinti/euro, lira turceasca a crescut ceva mai consistent, de la 1,84 la 1,82 unitati/euro, iar zlotul de la 3,8530 la 3,8450 zloti/euro.

Pe pietele internationale, dolarul a oscilat, in prima parte a zilei de miercuri, intre 1,3448 si 1,3496 dolari/euro, iar in jurul orei 11:00, ora Romaniei, cotatia era de 1,3488 dolari/euro.

Dobanzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) in lei au crescut brusc in prima ora de tranzactionare de la 7% la 12% pe an, in conditiile in care joi este ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii.

"Se pare ca sunt cateva banci cu deficit de rezerve, care au atras cati lei au putut dimineata", a explicat Birle.

Ads