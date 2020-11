Toti turistii care intra in Grecia pe cale terestra sunt supusi testului rapid la Promachonas. Ramane valabila, in acelasi timp, si recoltarea facuta cu 72 de ore inainte

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 20 noiembrie 2020, toate persoanele care intra in Republica Elena, pe cale rutiera, prin punctul de frontiera Promachonas, vor fi supuse testarii rapide pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, rezultatul fiind comunicat imediat. Accesul pe teritoriul Republicii Elene va fi permis numai persoanelor care vor obtine un rezultat negativ la testarea rapida", a transmis, luni, MAE Sunt exceptati de la masura testarii rapide transportatorii de marfa."MAE subliniaza ca aceasta noua masura are un caracter suplimentar, mentinandu-se obligativitatea prezentarii unui test PCR negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu maximum 72 de ore inainte de intrarea pe teritoriul elen. Totodata, MAE reaminteste ca toate persoanele care intra in Republica Elena au obligatia de a completa formularul PLF (Passenger Locator Form) cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii calatoriei, indiferent de statul din care sosesc", au aratat reprezentantii MAE.Ministerul reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena - 00302106774035 sau al Consulatului General al Romaniei de la Salonic - 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena - 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic - 00306946049076.CITESTE SI: Coronavirus. Cel mai grav afectate zone. Romania a trecut oficial pragul de 10.000 de morti inregistrati de la inceputul pandemiei