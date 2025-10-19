Maftei: Rapid Bucuresti nu va disparea

Marti, 11 Noiembrie 2008, ora 15:19
1717 citiri
Maftei: Rapid Bucuresti nu va disparea

Capitanul echipei Rapid Bucuresti, Vasile Maftei, a declarat ca este suprins de demisia Consiliului de Administratie dar este convins ca se va gasi cineva pana la urma sa finanteze clubul.

"Cei din conducere si-au dat demisiile? Sa fie sanatosi! Dar noi cui ramanem? Pana la urma va veni cineva sa bage bani la club. Ca o sa fie domnul Copos sau altcineva, nu ne intereseaza.

Important este ca toata lumea de aici sa-si ia banii. Orice s-ar intampla, acest club nu va disparea. Noi, jucatorii, nu stim ce vom face. Deocamdata, noi nu ne putem baga demisiile", a spus Maftei.

Constantin Zotta, Alexandru Bunea, Constantin Toma si Dragos Nedelcu si-au inaintat, marti, demisiile din functiile detinute la Rapid.

Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
După ce a participat la evenimentul „Prietenii Rusiei”, la Moscova, Diana Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat prin intermediul căruia a prezentat „raportul”....
Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, realizat de CURS, favorit pentru fotoliul de primar ar fi Daniel Băluță, cotat cu 25% (PSD). Pe locul al doilea figurează Cătălin Drulă (USR),...
#Rapid Bucuresti, #criza la rapid, #maftei, #Copos si Taher, #finantatori , #stiri Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu i-a lasat "masca" pe italieni! Ce le-a spus la microfon, dupa marea victorie din Italia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Record mondial spulberat, pe distanța la care David Popovici e campion mondial și olimpic
  2. România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții
  3. Surpriză uriașă în Serie A! Chivu jubilează după ultimul rezultat din campionatul italian
  4. Dramă pentru jucătorul de top: a ieșit plângând de pe teren
  5. OUT de la FCSB! Becali îl dă afară, după umilința cu Metaloglobus BREAKING NEWS
  6. ”Acum chiar e o problemă!” Gigi Becali a făcut calculele FCSB-ului pentru play-off
  7. Cine e jucătorul de la FCSB desființat de Dănciulescu: "N-am văzut mai slab ca el"
  8. „FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
  9. Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
  10. „V-ați gândit să renunțați?” Charalambous a răspuns pe loc și a dezvăluit planul lui Gigi Becali