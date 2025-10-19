Maftei: Rapid Bucuresti nu va disparea

Capitanul echipei Rapid Bucuresti, Vasile Maftei, a declarat ca este suprins de demisia Consiliului de Administratie dar este convins ca se va gasi cineva pana la urma sa finanteze clubul.

"Cei din conducere si-au dat demisiile? Sa fie sanatosi! Dar noi cui ramanem? Pana la urma va veni cineva sa bage bani la club. Ca o sa fie domnul Copos sau altcineva, nu ne intereseaza.

Important este ca toata lumea de aici sa-si ia banii. Orice s-ar intampla, acest club nu va disparea. Noi, jucatorii, nu stim ce vom face. Deocamdata, noi nu ne putem baga demisiile", a spus Maftei.

Constantin Zotta, Alexandru Bunea, Constantin Toma si Dragos Nedelcu si-au inaintat, marti, demisiile din functiile detinute la Rapid.

