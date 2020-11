Maia Sandu a fost felicitata de Donald Tusk pentru victoria in alegeri. "M-a asigurat de sprijinul Partidului Popular European si in continuare"

"Vineri am avut bucuria sa discut la telefon cu domnul Donald Tusk. Domnul Tusk m-a felicitat pentru victorie si pentru alegerea cetatenilor moldoveni - alegerea unui parcurs democratic, anti- coruptie si prosper pentru Republica Moldova. Domnul Tusk m-a asigurat de sprijinul Partidului Popular European si in continuare. Am convenit ca vom elabora o lista de necesitati concrete si urgente pentru tara noastra, asa incat sa putem obtine ajutor cat mai rapid. I-am multumit domnului Tusk in numele meu si in numele cetatenilor moldoveni pentru sprijinul ferm de-a lungul timpului, pentru solidaritatea si prietenia PPE si a partenerilor europeni", a scris Maia Sandu, pe Facebook Formatiunea politica a lui Sandu, Partidul Actiune si Solidaritate, face parte din PPE, cea mai mare familie politica europeana.CITESTE SI: Vlad Voiculescu acuza transant Guvernul PNL: "A modificat abuziv, prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale"