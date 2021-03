FC Rapid a ramas fara antrenor

"Nicolae Grigore a demisionat din functia de antrenor principal al Rapidului, la finalul partidei cu Unirea Slobozia. Multumim, Grig, si mult succes in continuare!", a precizat FC Rapid, pe retelele de socializare. Nicolae Grigore a devenit antrenor principal al Rapidului, la 1 decembrie 2020, cand a revenit la clubul giulestean dupa o pauza de 10 luni.Grigore (37 de ani) a crescut la club, fiind junior al Rapidului, dupa care a evoluat pentru echipa mare intre 2000 si 2013, cu o pauza de un sezon, in care a jucat pentru FC Brasov In sezonul trecut, Nicolae Grigore a fost antrenorul secund al lui Daniel Pancu, tot la formatia din Giulesti.Unirea Slobozia a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Rapid, in ultimul meci al etapei a XIX-a a Ligii a II-a.Au marcat: Toma '19 (p), Diarra '73 / Hlistei '54.Voicu (Rapid) a fost eliminat, in minutul 85, pentru proteste.Dupa acest rezultat, Rapid ramane pe locul 11, cu 27 de puncte, la egalitate cu CS Mioveni de pe locul 10.Unirea Slobozia a urcat de pe locul 17 pe 15, cu 19 puncte, la egalitate cu CSM Resita, de pe locul 14 si cu ACS Comuna Recea de pe locul 13.Lider este ASU Poli Timisoara , cu 32 de puncte, echipa urmata de FC U Craiova 1948, Viitorul Pandurii Targu Jiu, Farul Constanta si Dunarea Calarasi, toate cu cate 31 de puncte. U Cluj ocupa locul 6, ultimul de play-off, cu 29 de puncte.CITESTE SI: