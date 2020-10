Noua persoane trimise in judecata de procurori din Olt dupa ce au cerut bani pentru a facilita obtinerea permisului sau pentru inmatricularea unui autovehicul

Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a intocmit in aceasta saptamana rechizitoriul intr-un dosar penal si a dispus trimiterea in judecata a noua persoane pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie . Alte doua persoane, inculpate in acelasi dosar, au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei pentru complicitate la trafic de influenta si cumparare de influenta.Astfel, cele noua persoane au fost trimise in judecata pentru 12 infractiuni: trei infractiuni de cumparare de influenta, o infractiune de cumparare de influenta in forma continuata (trei acte materiale) si o infractiune de complicitate la cumparare de influenta in forma continuata (doua acte materiale), o infractiune de trafic de influenta, doua infractiuni de complicitate la trafic de influenta, doua infractiuni de trafic de influenta in forma continuata (in total opt acte materiale) si doua infractiuni de complicitate la cumparare de influenta."In cauza, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Olt, in baza ordonantelor de delegare, au efectuat activitati investigative si de cercetare penala care au probat ca, trei dintre inculpati, in perioada aprilie 2018 - iulie 2018, prin mijlocirea altor trei inculpati, au pretins si primit de la ceilalti 5 inculpati sume de bani cuprinse intre 100 si 600 euro pentru a interveni pe langa functionari publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, Registrului Auto Roman - Reprezentanta Olt, Directiei Generale Economice (Impozite si Taxe) din cadrul Primariei Slatina, in scopul facilitarii promovarii examenului de obtinere a permisului auto - proba practica, precum si indeplinirii formalitatilor necesare inmatricularii unor autovehicule si urgentarea inmatricularii", se arata in comunicatul DGA.