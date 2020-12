O adolescenta din Romania este noua campioana europeana la sah rapid. Tanara are doar 15 ani

Ema Obada este eleva in clasa a IX-a la Colegiul National din Iasi si traverseaza o perioada foarte buna, in luna noiembrie devenind si campioana balcanica. Ema a fost descoperita de Mihail Stefanache la clubul Philidor, in urma cu mai multi ani, apoi a facut pasul la Politehnica Iasi si la Academia de Sah Cotnari, unde a lucrat cu antrenorii Vasile Manole, Vladimir Danilov si Vlad Ungureanu.Prof. Vlad Ungureanu, antrenor si director al Academiei de Sah Cotnari Iasi, a explicat de ce sunt atat de importante aceste rezultate prin prisma indicelui obtinut."Ema Obada a jucat un turneu de 7 runde, a pierdut una singura si le-a castigat pe celelalte 6. Dar impresionanta este performanta realizata, indicele ei de joc fiind 2.489. Aceasta performanta arata valoarea ei si a rezultatului obtinut, similar aproape cu o mare maestra internationala. Acest succes ne da sperante pe mai departe, pentru ca automat este calificata la Mondiale, intr-o companie foarte selecta, cu numai 16 participante din toate lumea. Ne bucuram foarte mult pentru acest succes al Emei, unul dintre copiii emblema ai Iasiului", a declarat prof. Vlad Ungureanu, citat de ziaruldeiasi.ro.De asemenea, o alta jucatoare din Iasi, Irina Bulmaga (27 de ani), a triumfat la un puternic turneu international desfasurat in Spania. Irina a castigat turneul din La Palma cu 9 victorii in 9 runde si cu un indice incredibil de 2.978, mult peste media marilor maestri internationali."O performanta incredibila - 2.978. A prins o zi foarte buna, a batut pe toata lumea, Pentru a va da seama de performanta ei, sa spunem ca marii maestri internationali au de regula performante de 2.600", a completat antrenorul.