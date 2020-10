O noua mutatie a SARS-CoV-2 se raspandeste cu rapiditate in toata Europa. Cercetator: "Nu am vazut acest tip de dinamica de cand analizez coronavirusul"

Aceasta a fost descoperita la lucratorii agricoli din Spania si este considerata responsabila pentru cresterea rapida a cazurilor noi in mai multe tari, in al doilea val.Noua varianta de virus s-a raspandit rapid in mare parte din Europa inca din vara si reprezinta acum majoritatea cazurilor noi de Covid-19 in mai multe tari, fiind cauza a peste 80% din infectarile din Marea Britanie sau Spania, arata sursa citata preluata de Biziday Echipe stiintifice din Elvetia si Spania examineaza acum noua forma a virusului (numita 20A.EU1) pentru a vedea daca aceasta poate fi mai mortala sau mai virala decat alte tulpini. Echipele lucreaza cu laboratoare de virusologie pentru a stabili daca 20A.EU1 poarta o mutatie speciala, diferita, pe care virusul o foloseste pentru a patrunde in celulele umane, si care ar putea modifica evolutia epidemiei.Cercetatorii au ajuns la concluzia ca "un comportamentul riscant" al turistilor din Spania, cum ar fi ignorarea regulilor privind distantarea sociala, a contribuit la raspandirea noii variante, dupa vacantele de vara. Studiul arata ca noua varianta a fost gasita in 80% din cazurile din Marea Britanie si Spania, 60% in Irlanda si pana la 40% din cazurile de infectare din Elvetia si Franta."De la raspandirea 20A.EU1 pare clar ca masurile de prevenire a virusului de multe ori nu au fost suficiente pentru a opri transmiterea ulterioara", a declarat Emma Hodcroft, un genetician evolutionist la Universitatea din Basel si lider al studiului. Hodcroft a subliniat ca nu exista deocamdata o dovada clara ca virusul se raspandeste mai repede din cauza mutatiei, sau ca aceasta crestere a numarului de cazuri este cauzata de comportamentul populatiei. Ea a precizat insa ca 20A.EU1 nu seamana cu nicio versiune a Sars-Cov-2 pe care o intalnise anterior. "Nu am vazut nicio varianta cu acest tip de dinamica de cand analizez secventele genomice ale coronavirusului in Europa", a spus Hodcroft.Joseph Fauver, un epidemiolog genetic de la Universitatea Yale, care nu a fost implicat in cercetare, a declarat: "Avem nevoie de mai multe studii de acest gen pentru a gasi mutatii, pentru a vedea daca fac virusul mai transmisibil".Potrivit Financial Times, studiul cercetatorilor elvetieni si spanioli va fi publicat in cursul zilei de azi.