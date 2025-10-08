Patronul Rapidului anunta vanzarea echipei!

Patronul celor de la Rapid, Adrian Zamfir, a confirmat informatiile potrivit carora este gata sa vanda echipa din Giulesti.

Fostul politician sustine ca a cumparat clubul de la George Copos pentru a-l salva dintr-o situatie delicata, insa acum este gata sa-l cedeze.

"Eu nu am cumparat Rapidul pentru a-l tine sa imi fac imagine sau reclama. L-am cumparat pentru a-l salva, deoarece se afla intr-o situatie foarte grea. Iar acum e momentul ca la Rapid sa vina altcineva. Deocamdata suntem in negocieri cu mai multe persoane. Nu am semnat nimic, vom vedea ce se va intampla", a declarat Adrian Zamfir pentru Mediafax.

Marti, presa sportiva a relatat faptul ca omul de afaceri Nicolae Sarcina ar fi interesat de Rapid, insa acesta este deja implicat la o alta echipa, Pandurii Targu Jiu, astfel ca este greu de crezut ca s-ar putea implica la Rapid.

Adrian Zamfir a preluat pachetul majoritar de actiuni al Rapidului in vara, insa sub conducerea lui echipa a fost retrogradata in Liga II si se zbate intr-o serioasa criza financiara.

M.D.

