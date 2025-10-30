Rapid, ironizata de presa din Anglia

Vineri, 24 Decembrie 2010, ora 11:43
2193 citiri
Rapid, ironizata de presa din Anglia

Rapid este luata peste picior de o cunoscuta revista din Anglia, dupa ce mai multi jucatori ai giulestenilor au fost dati afara din case si neplatiti.

Sub titlul "Stelele Rapidului trimise pe bordura", revista Four Four Two prezinta situatia din Giulesti si le propune ironic rapidistilor sa participe la Cupa Mondiala a oamenilor fara locuinta!

"Rapidul a inceput bine sezonul cu niste rezultate impresionante acasa, iar asta ar fi insemnat ca lucrurile sa mearga bine. Din nefericire pentru jucatori, clubul a fost mai putin interesat sa le plateasca salariile", scrie sursa citata.

"In situatia data, Rapid ar putea participa fara probleme la Homeless World Cup (n.r. Cupa Mondiala a oamenilor fara locuinta)", continua revista Four Four Two

Cassio, Rui Duarte, Candido Costa, Bozovici si Spadacio sunt doar cativa din jucatorii care au avut probleme cu neplata banilor sau datul afara din locuinte.

I.G.

