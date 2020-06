Rapid mai scoate un rezultat bun in amicale, cu o formatie de play-off din Liga 1

Ziare.

Dupa ce a pierdut cu Dinamo la limita, scor 0-1, Rapid a facut egal cu Astra, scor 2-2, in fata unei trupe care tocmai a aflat ca nu a primit licenta pentru cupele europene din viitorul sezon.Pentru Astra a fost prima partida dupa pauza provocata de coronavirus. Dan Alexa, antrenor la Rapid acum, s-a intalnit cu aceasta ocazie cu fostii sai elevi.Giurgiuvenii au marcat prin Vasile Gheorghe (in minutul 3) si Kehinde Fatai (71), in timp ce de la Rapid a punctat Marian Draghiceanu o "dubla" in minutele 45 si 51. De remarcat ca la Astra a revenit si Constantin Budescu Iata formula de start a Rapidului:Astra e pe locul 4 in Liga 1, inainte de reluarea sezonului, in timp ce Rapid va evolua intr-un play-off de 6 echipe disputat intr-o singura mansa pentru promovarea in L1, alaturi de UTA, FC Arges, Mioveni, Turris si Petrolul.