Reactii dupa UTA - Rapid 1-2: "Play-off-ul acesta ne omoara de inima. O sa ne scoateti cu ambulanta"

"Stiam ca UTA este o echipa foarte bine organizata. Am fost inspirat cu trecerea lui Sefer in zona centrala.Cred ca este o victorie meritata. Pentru noi urmeaza o ultima finala, suntem obligati sa castigam cu Turnu Magurele", a spus antrenorul giulestenilor, Dan Alexa, la Digisport.Considerati favoriti la promovare, aradenii nu au castigat nici un meci acasa, in play-off-ul de promovare in liga 1."E dureros sa pierzi un meci de o asemenea maniera. Suntem cu toti dezamagiti, suporterii se pregateau de sarbatoare.Avantajul terenul propriu in asemenea conditii este nul.Este suparator si deranjant ca nu reusim sa legam rezultatele pozitive.Playoff ul acesta,pe noi antrenorii, ne omoara de inima. Inca cateva meciuri din astea si ne scoateti cu ambulanta.Trebuie sa invatam din greseli", a spus antrenorul aradenilor, Laszlo Balint, la Digisport.